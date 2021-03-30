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Горняк22: В Суэцком канале ждут прилива, чтобы сдвинуть застрявший контейнеровоз

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

400-метровое судно, заблокировавшее Суэцкий канал, надеются снять с мели во время прилива ночью. Контейнеровоз пытаются как-то  сдвинуть уже пять дней, но пока безрезультатно.

23 марта гигантское 400-метровое судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Поднявшийся ветер вызвал отклонение от курса, и корабль застрял на мелководье. В результате канал оказался закупоренным, и более 300 судов застряли в гигантской пробке.

Суэцкий канал считается важнейшим торговым путем, по которому перевозят нефть и газ. По данным издания Bloomberg, ущерб мировой экономике составляет почти  9,6 млрд долларов в день, сообщают РИА новости.

Все эти дни судно пытаются хоть как-то сдвинуть с места. Но оказалось, что даже просто заставить зашевелиться гиганта в 224 тысяч тонн ни так-то просто.

Накануне появилось сообщение, что корабль наконец-то стал реагировать на работу буксиров. Немного сдвинуть судно удалось после того, как из этого района убрали порядка 20 тысяч тонн грунта.

Отмечается, что, возможно, удастся снять судно с мели этой ночью, во время самого высокого прилива в полночь.

Алтайская правда

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