Горняк22: В Ирландии всех туристов отправят на 10-дневный карантин в «ковидные отели»

В Европе продолжают ужесточать противокоронавирусные меры. Так, в Ирландии всех приехавших туристов будут отправлять на 10 дней в «ковидные отели». А в Чехии еще на две недели продлили режим ЧС.

Из-за третьей волны коронавируса в Ирландии ввели «отельный карантин» для туристов. Приехавшие из стран «высокого риска» могут выйти из такого отеля только спустя 10 дней, и то только в случае получения отрицательного теста. Нарушителей карантина ожидает штраф до 2500 евро или шесть месяцев тюрьмы.

До 11 апреля продлен режим чрезвычайной ситуации в Чехии. Такое решение одобрили большинство парламентариев страны.

В Бразилии выявлен суточный антирекорд по количеству смертей от коронавируса – 3 650 умерших. Во всем мире за 27 марта скончались от инфекции 12 317 человек.

Также максимум по приросту больных ковидом – свыше двух тысяч случаев установлен в Эфиопии и Кении.

Алтайская правда