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Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 106 человек и скончались 15

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 106 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 85 пациентов, умерло 15, от COVID-19–12.

Из общего числа заболевших большая доля традиционно приходится на Барнаул – 26. В Рубцовск выявили 13 инфицированных, в Бийске – 12, Поспелихинском районе  – 7, в Шипуновском районе – 5. В других муниципалитетах края  — по 4 и менее заболевших.

На 28 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с ковидом 1 213 человек.  Еще  405 пациентов с вирусной пневмонией сходной с корнавирусом также лечатся в медучреждениях.

Среднесуточный охват тестированием составил 148,52 исследования на каждые 100 тысяч жителей. За минувшие сутки произведено 3192  тестирований.

Общее количество поставленной вакцины «Гам-Ковид-Вак» в Алтайский край составило 95 642 комплекта. На утро 28 марта прививается 82 951 (+264) человек.

Алтайская правда

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