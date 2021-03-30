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Общество

Горняк22: В Змеиногорске техника пробивает дорогу к домам горожанам сквозь снежные завалы

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Весна никак не хочет приходить в Змеиногорск. Поэтому дорожным рабочим приходится пробиваться сквозь снежные завалы, очищая дороги к домам горожанам. В результате получаются практически снежные тоннели.

«Вот такие «катакомбы» пробивают сегодня на дальних улицах, чтобы у жителей появилась возможность доступа к центру города», — написала газета «Змеиногорский вестник».

И действительно, после работы техники дорога больше напоминает вход в снежную пещеру, чем городскую улицу.

Но оказывается, как пишет газета, есть «очень умные граждане», которые не хотят, чтобы их откапывали из снежного плена. Так, одна горожанка посчитала, что тракторист работает неправильно и просто прогнала и технику, и ее водителя.

Битва со снегом в Змеиногорске продолжается , и будем надеется, что победителем в ней все-таки станет дорожная техника.

Новости Змеиногорска 

Алтайская правда

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