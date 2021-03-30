Горняк22: Россиянка узнала о своём замужестве спустя 21 год

Оказывается, можно 21 год быть замужней дамой, но ничего не знать о своем браке. Именно такая история произошла с одной россиянкой, которая случайно узнала, что она уже давно замужем.

В Оренбургской области одна из местных жительниц обратилась в суд с исковым заявлением. Выяснилось, что она случайно узнала, что еще в 1999 году заключила брак с неким гражданином. Женщина уверяла, что никогда не подавала заявление в ЗАГС, тем более не ставила свою подпись в книги регистрации.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в 90-е годы женщина училась в институте с одним молодым человеком. Он предложил ей заключить фиктивный брак, но получил отказ. Однако парень решил своего добиться любыми способами и подделал ее подпись в заявлении о заключении брака.

Суд, удовлетворяя исковые требования гражданки и признал ее брак недействительным. Так что, женщина из неожиданно замужней, теперь стало вполне реально разведенной.

Алтайская правда