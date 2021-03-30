Горняк22: Жители России назвали лучший возраст для рождения первого ребенка

Почти половина россияне посчитали лучшим возрастом для рождения первого ребенка для мамы — в среднем 25 лет, для папы — 28 лет.

Онлайн-сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян, чтобы узнать, какой возраст они считают оптимальным для рождения первого ребенка.

44% респондентов были уверены, что женщине родить первенца лучше всего от 19 до 24 лет. Почти половина сошлись во мнении, что для мужчин появление первого ребенка оптимально от 25 до 29 лет.

Диапазон возраста до 18 и от 40 лет стал наименее популярным – его выбрали только 2%. Небольшая часть россиян – 9% не смогли назвать лучший возраст для рождения ребенка.

Опрос показал, что последние 10 лет россияне стали более ответственно подходить к рождения детей и чаще обращать внимание на психологическую готовность и финансовые возможности семьи.

Алтайская правда