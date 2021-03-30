Горняк22: В Рубцовске готовятся к предстоящему половодью

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В Рубцовске проверили готовность сил и средств к предстоящему половодью. 25 единиц спецтехники находится в исправном состоянии.

Также прошло тренировочное развертывание пункта временного размещения в гостинице «Центральная». Проверяющие отметили, что при необходимости здесь могут принять 50 человек. Всего в городе создан 21 пункт временного размещения для более 2500 человек.

В Рубцовском районе выработан перечень необходимых мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья. Вместе с тем администрация призывает сельчан активно включиться в работу по подготовке и проведению пропуска талых вод. В первую очередь это касается жителей населенных пунктов вдоль русел рек Алей и Склюиха, а также степных, которые в силу особенностей рельефа местности ежегодно страдают от воздействия талых вод.

В преддверии предстоящего многоводья сельчанам советуют задуматься о страховании домов, гаражей, производственных помещений и другого имущества. Риск подтопления довольно высок, а страховка все же является гарантией возмещения причиненного водой ущерба.

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Алтайская правда