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Общество

Горняк22: Ярмарка выходного дня пройдет в Барнауле 3 апреля

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

В субботу, 3 апреля, в каждом районе Барнаула пройдет продовольственная социальная ярмарка. Здесь можно будет приобрести продукты питание от местных производителей. Например, молочные продукты, яйцо, мясо, колбасные изделия и мясные деликатесы, муку, сахар и т.д. Организаторы обещают большой выбор и невысокие цены.

Ярмарки будут проходить с десяти утра до двух часов дня. В Железнодорожном районе торговля развернется по проспекте Ленина,71, в Индустриальном – на улице 50 лет СССР,51а. Жителей Ленинского района ждут на площади Народная. Ярмарочные площадки в Октябрьском районе будут расположены по проспекте Ленина, 152, а в Центральном – пр. Красноармейский, 36 и ул. Чайковского, 21а.

Подчеркнем, торговля будет осуществляться с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса. Покупателей просят соблюдать масочный режим.

Барнаул 

Алтайская правда

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