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Горняк22: Радоница в 2021 году: какого числа и в чем суть

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

11 мая 2021 года православные христиане отмечают Радоницу, или Родительский день. Он всегда выпадает на вторник, девятый день после праздника Светлой Пасхи.

Что такое Радоница

Радоница – это первый после Пасхи день особого поминовения усопших по православному календарю. Название выбрано не случайно. Несмотря на то, что, теряя родных и близких, принято скорбеть и печалиться, христианское учение говорит о том, что надо радоваться за умерших. Смысл Радоницы – разделить с усопшими радость грядущего Воскресения.

В том виде, в котором Радоница (Родительский день) отмечается в России, праздника нет нигде. В Греции и на Ближнем Востоке в этот день не принято ходить на кладбища и угощать всех поминальной едой, несмотря на исповедание православия.

В России же традиция посещения кладбищ очень устойчивая. Даже работодатели в этот день стараются пораньше отпустить сотрудников и не препятствовать их поездкам на кладбище. На некоторых предприятиях это официальный выходной день.

Что нужно сделать на кладбище

В Родительский день принято не только прийти на кладбище, но и навести порядок на могилах родных и близких. Что принято делать в этот день:

  • провести уборку могил;
  • жечь поминальные свечи;
  • помолиться о душах усопших;
  • раздать бедным и нуждающимся еду и милостыню.

А вот к древнему языческому обычаю «кормить покойников», оставлять на кладбище еду, устраивать прямо там застолье и употреблять алкоголь, церковь относится крайне отрицательно. Помянуть усопших лучше дома.

Родительские дни в 2021 году

Другими общецерковными днями поминовения усопших также считаются Троицкая родительская суббота, вселенские родительские субботы, которые приходятся на время Великого поста, и День поминовения усопших воинов 9 мая (характерно для России).

  • Вселенская родительская суббота (мясопустная) – 6 марта 2021 года,
  • Суббота Великого поста — 27 марта 2021 года,
  • Суббота Великого поста – 3 апреля 2021 года,
  • Суббота Великого поста – 10 апреля 2021 года,
  • Поминовение усопших воинов – 9 мая 2021 года,
  • Радоница – 11 мая 2021 года (9-й день после Пасхи),
  • Троицкая родительская суббота – 20 июня 2021 года,
  • Димитриевская родительская суббота – 6 ноября 2021 года.

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Алтайская правда

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