Горняк22: Радоница в 2021 году: какого числа и в чем суть

11 мая 2021 года православные христиане отмечают Радоницу, или Родительский день. Он всегда выпадает на вторник, девятый день после праздника Светлой Пасхи.

Что такое Радоница

Радоница – это первый после Пасхи день особого поминовения усопших по православному календарю. Название выбрано не случайно. Несмотря на то, что, теряя родных и близких, принято скорбеть и печалиться, христианское учение говорит о том, что надо радоваться за умерших. Смысл Радоницы – разделить с усопшими радость грядущего Воскресения.

В том виде, в котором Радоница (Родительский день) отмечается в России, праздника нет нигде. В Греции и на Ближнем Востоке в этот день не принято ходить на кладбища и угощать всех поминальной едой, несмотря на исповедание православия.

В России же традиция посещения кладбищ очень устойчивая. Даже работодатели в этот день стараются пораньше отпустить сотрудников и не препятствовать их поездкам на кладбище. На некоторых предприятиях это официальный выходной день.

Что нужно сделать на кладбище

В Родительский день принято не только прийти на кладбище, но и навести порядок на могилах родных и близких. Что принято делать в этот день:

провести уборку могил;

жечь поминальные свечи;

помолиться о душах усопших;

раздать бедным и нуждающимся еду и милостыню.

А вот к древнему языческому обычаю «кормить покойников», оставлять на кладбище еду, устраивать прямо там застолье и употреблять алкоголь, церковь относится крайне отрицательно. Помянуть усопших лучше дома.

Родительские дни в 2021 году

Другими общецерковными днями поминовения усопших также считаются Троицкая родительская суббота, вселенские родительские субботы, которые приходятся на время Великого поста, и День поминовения усопших воинов 9 мая (характерно для России).

Вселенская родительская суббота (мясопустная) – 6 марта 2021 года,

Суббота Великого поста — 27 марта 2021 года,

Суббота Великого поста – 3 апреля 2021 года,

Суббота Великого поста – 10 апреля 2021 года,

Поминовение усопших воинов – 9 мая 2021 года,

Радоница – 11 мая 2021 года (9-й день после Пасхи),

Троицкая родительская суббота – 20 июня 2021 года,

Димитриевская родительская суббота – 6 ноября 2021 года.

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Алтайская правда