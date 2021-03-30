Горняк22: Алтайский омбудсмен пояснил, почему не все обращения находят быстрые решения

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин рассказал, почему не все обращения жителей находят быстрые и эффективные, с точки зрения заявителей, решения. По его словам, законом «Об уполномоченном по правам человека в субъектах РФ» предусмотрено нескольких видов обращений граждан, включая заявления, предложения и основной — жалобы.

— Жалоба должна быть отнесена в адрес органов государственной власти и местного самоуправления, причём уполномоченный принимает вопрос к рассмотрению после того, как он уже обжаловался в тех или иных структурах. Наша служба не подменяет собой действующие органы власти, которые, к сожалению, часто забывает о главном смысле своей работы, соблюдении прав и свобод человека, как записано в Конституции РФ, — констатировал Борис Ларин, приводя конкретный пример.

Скажем, соседи до ночи слушают громкую музыку и мешают заснуть. Как поступить? В первую очередь, обратиться в администрацию района, чтобы административная комиссия применила к нарушителю адекватные меры воздействия. Если этот ресурс не работает, как должен, подключается уполномоченный по правам человека, который, к слову, не обладает распорядительными функциями и не имеет права принимать решения, обязательные для органов власти.

В этой связи лучшим своим помощником и партнером омбудсмен назвал прокуратуру Алтайского края, куда ежегодно направляет свыше 100 просьб о проведении проверок и наведению порядка.

Борис Ларин отметил также, что почти половина из поступивших жалоб при проверках оказываются необоснованными, или основанными на непонимании и незнании законов. Небольшой процент – это и вовсе умышленное искажение жалобщиком фактов, почти всегда в ущерб интересам других людей.

Есть группа обоснованных, но трудноразрешимых обращений, поскольку они требует ресурсов, которыми край сию минуту не располагает. Яркий пример — обеспечение жильем детей-сирот. Лишь в восьми регионах России такой проблемы нет, но почти везде она стоит гораздо острей, чем в Алтайском крае. Для эффективного решения этого вопроса, по мнению Бориса Ларина, нужен ресурс государственных программ, который в свое время помог снять остроту проблемы обеспечения малышей местами в детских садах или, к примеру, квартирами ветеранов Великой Отечественной войны.

Алтайская правда