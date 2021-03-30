Горняк22: Обновленный сквер появился в центре Красногорского

Фото Олег БОГДАНОВ

В райцентре Красногорское в 2020 году благоустроили сквер. Работа продолжится весной, когда сойдет снег.

Отдохнуть после рабочего дня, провести с пользой свободное время, подышать свежим воздухом – можно найти много причин для того, чтобы посетить обновленный сквер, который находится в центре Красногорского. Он носит имя ветерана Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Никифора Фёдоровича Побединского.

– Мы гордимся нашим героем-земляком. Хотим, чтобы наша молодежь знала своих защитников и равнялась на них, – говорит управляющий делами администрации Красногорского района Леонид Шавров.

Скверу 14 лет. За ним ухаживали: подметали дорожки, убирали мусор, но он оставался неприглядным. Кроме того, всё поросло травой. Осенью 2020 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» парк был приведен в должный вид. В нем детский уголок, уличные спортивные тренажеры, есть место для свадебной фотосессии. По всей территории разместили резные скамейки. В вечернее время загораются фонари.

– На реконструкцию из федерального, краевого и районного бюджетов было выделено порядка 4 миллионов рублей, – говорит глава Красногорского района Андрей Вожаков. – Аналогичная сумма поступит в райцентр в нынешнем году. Деньги пойдут на благоустройство пешеходной зоны на улицах Садовой, Советской и в Мартовском переулке.

А еще весной в сквере разобьют цветник, по периметру он будет выложен камнями. Над проектом усиленно трудится специалист по архивному делу районной администрации Елена Анисимова. Она давно увлекается ландшафтным дизайном. Помогает ей супруг Андрей.

Несмотря на то что в парке зимой большая часть территории покрыта снегом, сюда приходят дети и взрослые. В обеденный перерыв в нем любит бывать местная жительница Алёна Овчинникова. Она родилась и выросла в Красногорском.

– Я люблю свое село. Приятно, когда оно преображается. В сквер часто заходим с дочерью Анастасией. Подышим свежим воздухом, и я веду ребенка в школу. Старший сын Никита и мой муж тоже здесь частые гости. Летом все вместе планируем посещать парк, где обещают организовывать концерты, фестивали, конкурсы. Уверена, что в жаркую погоду здесь будет много людей, – говорит Алёна Овчинникова.

Красногорский район

Алтайская правда