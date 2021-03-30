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Горняк22: Подготовка к открытию оздоровительных лагерей началась в Барнауле

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

К лету 2021 года в Барнауле планируется открыть 87 пришкольных и семь муниципальных загородных лагерей. На организацию их деятельности выделяется около 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На капремонт и необходимое оборудование из городского бюджета выделяется 3,4 млн рублей, на финансирование летней оздоровительной кампании – порядка 23 млн. Впрочем, не все 23 млн предусмотрены на деятельность лагерей. Часть этих денег будет направлена на трудоустройство школьников из числа достигших 14 лет. Планируется устроить на работу около 1600 таковых. Пришкольные лагеря рассчитываются на 20+ тысяч детей.

Еще 75,5 млн даст краевой бюджет на софинансирование части стоимости путевок. Заявки на их приобретение принимаются с 1 марта, к настоящему времени их подано уже 1311.

Помимо лагерей алтайским школьникам будут доступны и онлайн-проекты, такие, как, например, «Умные каникулы».

Что касается санитарных правил, то они в ближайшее время будут обновлены. Пока проясняются вопросы наполняемости лагерей, соблюдения социальной дистанции и.т.д. В качестве персонала Роспотребнадзор рекомендует набирать людей, получивших иммунитет от коронавируса (Как вследствие болезни, так и после вакцинации).

Алтайская правда

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