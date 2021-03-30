Горняк22: Губернатор Алтайского края велел мэрам лучше убирать улицы

29 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко на оперативном совещании регионального правительства раскритиковал глав муниципалитетов за плохую уборку улиц.

«Ситуация в большинстве населенных пунктов края, особенно крупных, неудовлетворительная. По уборке снега, по наличию разных образовавшихся водных преград. Я в субботу и воскресенье целенаправленно по Барнаулу прошелся, посмотрел: центральные улицы как-то более-менее еще… Хотя и по ним вопросов много. Но во дворы же заглянуть прямо страшно», – возмутился глава региона.

Аналогичную картину губернатор наблюдал в Новоалтайске, из соцсетей получал информацию от жителей Бийска, Рубцовка и прочих городов и сел края. Виктор Томенко заявил, что у него нет ощущения, что их главы болеют душой за свое дело.

«Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. То, что делалось всегда. <…> Это элементарная, понятная, очень простая работа», – указал губернатор.

Глава региона велел в первую очередь заняться местами, где проходят большие потоки людей, а также необходимыми для жизнеобеспечения: проезда пожарных автомобилей, бригад скорой помощи. Кроме того, руководителям местных органов власти поручено полноценно информировать жителей о том, какая в распоряжении муниципалитетов имеется техника, сколько специалистов, каков план уборки улиц и дворов в сложный период межсезонья.

Фото: пресс-служба губернатора АК

Алтайская правда