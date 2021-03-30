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Общество

Горняк22: Губернатор Алтайского края велел мэрам лучше убирать улицы

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

29 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко на оперативном совещании регионального правительства раскритиковал глав муниципалитетов за плохую уборку улиц.

«Ситуация в большинстве населенных пунктов края, особенно крупных, неудовлетворительная. По уборке снега, по наличию разных образовавшихся водных преград. Я в субботу и воскресенье целенаправленно по Барнаулу прошелся, посмотрел: центральные улицы как-то более-менее еще… Хотя и по ним вопросов много. Но во дворы же заглянуть прямо страшно», – возмутился глава региона.

Аналогичную картину губернатор наблюдал в Новоалтайске, из соцсетей получал информацию от жителей Бийска, Рубцовка и прочих городов и сел края. Виктор Томенко заявил, что у него нет ощущения, что их главы болеют душой за свое дело.

«Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. То, что делалось всегда. <…> Это элементарная, понятная, очень простая работа», – указал губернатор.

Глава региона велел в первую очередь заняться местами, где проходят большие потоки людей, а также необходимыми для жизнеобеспечения: проезда пожарных автомобилей, бригад скорой помощи. Кроме того, руководителям местных органов власти поручено полноценно информировать жителей о том, какая в распоряжении муниципалитетов имеется техника, сколько специалистов, каков план уборки улиц и дворов в сложный период межсезонья.

Фото: пресс-служба губернатора АК

Алтайская правда

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