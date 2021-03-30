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Общество

Горняк22: Алексей Теплый: что можно и нельзя делать 30 марта

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Фото Евгений НАЛИМОВ

В народном календаре 30 марта — Алексей Теплый. Также его называют Алексей-пролей кувшин, Алексей Божий человек, Солногрей, талые ручьи, Алексей Водотек. Церковь чтит память святого Алексия. Он родился в богатой семье, но осознанно стал нищим и 17 лет провел на паперти.

В этот день собирали березовые почки и березовый сок, делали медово-березовый взвар. Вот примерный рецепт: возьмите 150 г меда или сахара, 1 л березового сока, смешайте, варите 20 минут; затем добавьте пряности: гвоздику, корицу, имбирь, кармадон, лавровый лист. Кипятите еще 5 минут.

Еще почки настаивали на вине или на масле, после использовали как заживляющий бальзам. Также их использовали для лечения ревматизма.

На Алексея не садились в сани. Считали, что они «прокатят мимо желаний». Дело в том, что снег таял в эти дни очень быстро, и санный путь становился непригоден для езды.

Также в этот день устраивали гусиные бои, после которых закатывали пиры.

Народные приметы на Алексея Теплого

  • Если в этот день пошел дождь или снег, летом будет отличный урожай.
  • Если на Алексея день стоит ясный, лето будет жарким, а грибы и ягоды не вырастут.
  • Если в этот день стоит теплая погода, то и оставшиеся два месяца весны будут теплыми.

Алтайская правда

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