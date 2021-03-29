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Общество

Горняк22: В региональном МЧС рассказали, как защитить дом от подтопления

Мар 29, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

Локальные, дворовые, подтопления происходят в населённых пунктах Алтайского края ежегодно. И в большинстве случаев их можно предотвратить. Главное – уделить особое внимание уборке дворов от снега и льда.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают, что также необходимо прочистить сточные каналы. Их засорение в большинстве случаев приводит к подтоплению домов и подворий, низменных участков.

К сожалению, многие хозяева частных домов ничего не делают, пока ситуация не станет критической. В результате появляются огромные лужи, грязь, вода в доме.

Своевременная расчистка стоков и обеспечение беспрепятственного ухода воды поможет уберечь дом и участок от подтопления.

Алтайская правда

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