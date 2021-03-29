Горняк22: В Барнауле автовладельцы паркуют свои машины прямо на пешеходном фонтане

В Барнауле сквер с пешеходным фонтаном по улице Панфиловцев нерадивые автовладельцы превратили в парковку. Барнаульцы предлагают огородить территорию, чтобы это место можно было использовать только для пешеходных прогулок.

На благоустройство этой территории потратили более 22 млн рублей, а теперь ее «утюжат» автомобилями. Горожане жалуются, что практически всю площадь, предназначенную для пешеходов, заставили автотранспортом, отмечают в amic.ru. Автовладельцы, уже на постоянной основе, без зазрения совести заезжают на территорию сквера и паркуются.

Барнаульцы призывают власти города и сотрудников правопорядка обратить внимание на эту ситуацию. Лучше всего было бы, по их мнению, огородить эту территорию.

Пешеходный сквер со светящимся фонтаном на улице Панфиловцев был реконструирован в 2019 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Оригинальный пешеходный фонтан стал любимым местом для многих барнаульцев.

Фото: amic.ru

Алтайская правда