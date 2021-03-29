Горняк22: Аналитики рассказали, когда в Европе сформируется коллективный иммунитет

Аналитики составили прогноз, когда в странах Евросоюза удастся достигнуть коллективного иммунитета. Для этого, по их мнению, необходимо усилить темпы вакцинации и внедрять новые препараты.

По прогнозам специалистов, Евросоюз достигнет уровня иммунизации в 70% уже к концу сентября. Но для этого должны возрасти объемы поставок вакцин во втором квартале 2021 года. Их количество должно достигнуть 360 миллионов доз, отметили в РБК.

По мнению аналитиков, усилить темпы вакцинации в ЕС можно двумя способами. Первый — это ускорение реализации уже полученных Евросоюзом вакцин. Второй — одобрение использования вакцины Johnson&Johnson. Данный препарат несложно транспортировать, и для вакцинации необходим всего один укол.

Страны Евросоюза уже захлестнула третья волна пандемии. В Еврокомиссии считают, что наступает непростой период, во время которого может серьезно пострадать экономика.

Алтайская правда