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Общество

Горняк22: Аналитики рассказали, когда в Европе сформируется коллективный иммунитет

Мар 29, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Аналитики составили прогноз, когда в странах Евросоюза удастся достигнуть коллективного иммунитета. Для этого, по их мнению, необходимо усилить темпы вакцинации и внедрять новые препараты.

По прогнозам специалистов, Евросоюз достигнет уровня иммунизации в 70% уже к концу сентября. Но для этого должны возрасти объемы поставок вакцин во втором квартале 2021 года. Их количество должно достигнуть 360 миллионов доз, отметили в РБК.

По мнению аналитиков, усилить темпы вакцинации в ЕС можно двумя способами. Первый —  это ускорение реализации уже полученных Евросоюзом вакцин. Второй — одобрение использования вакцины Johnson&Johnson.  Данный препарат несложно транспортировать, и для вакцинации необходим всего один укол.

Страны Евросоюза уже захлестнула третья волна пандемии. В Еврокомиссии считают, что наступает непростой период, во время которого может серьезно пострадать экономика.

Алтайская правда

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