Горняк22: «Засекреченные» похороны девочки и её дяди в Тюмени оплатит местный бизнесмен

Похороны Фото: pexels.com

На прошлой неделе сестра погибшей объявила в соцсетях сбор средств на похороны, но позже стало известно, что свою помощь предложил предприниматель

В Тюмени расходы по организации похорон убитой девятилетней девочки и её дяди взял на себя директор Ритуальной похоронной компании, сообщает NEFT.

«Мы заключили договор с родственниками, что оплатим похороны девочки. Решили помочь просто по-человечески», – рассказал он.

Директор также подчеркнул, что дату похорон по просьбе родственников разглашать не будут.

Напомним, что тело школьницы нашли 19 августа. По последней информации, тело ребёнка было завернуто в пакеты. Девочка считалась пропавшей с 30 июня. 22 августа возле стихийного мемориала стало плохо её дяде. На следующий день мужчина скончался в больнице.

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