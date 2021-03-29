Горняк22: Стартовал конкурсный отбор экспедиций поисковых отрядов Алтайского края

Началась регистрация на отбор экспедиций поисковых отрядов Алтайского края на места сражений в годы ВОВ. Они будут финансироваться за счет краевого бюджета.

Отбор пройдет в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти». Его участниками могут стать поисковые отряды Алтайского края, которые ведут деятельность по сохранению памяти погибших защитников Отечества.

Отряды должны быть зарегистрированы в качестве юрлиц и включены в Реестр поисковых отрядов региона. А также осуществлять свою деятельность на территории края не меньше года.

Заявки принимают до 12 апреля в Краевом дворце молодежи.

Алтайская правда