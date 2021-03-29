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Общество

Горняк22: Путин рассчитывает, что к концу лета в стране сформируется популяционный иммунитет

Мар 29, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Президент России Владимир Путин рассказал, когда в стране образуется популяционный иммунитет. По его словам, это может произойти к концу лета. 

Владимир Путин уверен, что в России снимут ограничения из-за пандемии, и страна вернется к нормальной жизни. Однако он предлагает все-таки послушать специалистов, которые заявляют, что ограничения можно снимать только после того, как будет создан популяционный иммунитет, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, для создания такого иммунитета необходимо, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если вакцинация будет продолжаться такими же темпами, как сегодня, то к концу лета страна достигнет такого показателя, подчеркнул президент.

Сегодня в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в мире — 11 августа 2020 года была вакцина «Спутник V». Разработка центра «Вектор» «Эпиваккорона» прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале 2021 года зарегистрирован препарат «Ковивак».

Алтайская правда

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