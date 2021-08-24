Горняк22: Термометрия и кабинетная система сохранятся в школах края в новом учебном году

Школа Фото: pixabay.com

Несмотря на то что новый учебный год будет проходить в традиционном режиме, в школах обещают строго соблюдать все профилактические меры

Новый учебный год в школах Алтайского края пройдет в штатном режиме, однако сохранятся многие нововведения, которые появились в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки края.

В частности, в школах будет, как и раньше, действовать термометрия, обработка рук, рециркуляция и проветривание помещений. Также сохранится кабинетная система и ступенчатое расписание.

По словам начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Натальи Полосиной, торжественные линейки будут проходить на открытом воздухе.

«Если это линейка, то на свежем воздухе, а если это все же помещение, то количество людей должно быть ограниченно либо торжественные мероприятия проходят в рамках одного класса», – разъяснила чиновница.

Ранее сообщалось, что в этом году в школы Алтайского края пойдет около 280 тысяч детей, из них более 31 тысячи – первоклассники.

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