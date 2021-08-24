Горняк22: В Горном Алтае пропал пеший турист из другого региона

Маршрут Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Мужчина отправился в путешествие еще в конце июля. Сейчас его местонахождение не известно. Спасатели призывают регистрировать тургруппы, чтобы своевременно получать помощь

В Республике Алтай пропал 46-летний турист из Тверской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

16 августа родственники уроженца села Бережки обратились в МЧС и рассказали, что 29 июля мужчина отбыл от устья реки Кыга (притока Телецкого озера) в Турочакском районе и пропал.

С 19 по 22 августа четыре группы спасателей обследовали маршрут, которым следовал турист, и прилегающие территории. Также были задействованы беспилотники. Однако его следов сотрудники МЧС так и не обнаружили.

Сейчас в Республике Алтай зарегистрировано 95 туристических групп общей численностью 820 человек, из них 30 детей.

Ранее сообщалось, что альпинист погиб под лавиной при восхождении у Белухи.

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