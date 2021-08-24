Горняк22: «Банду» из ГИБДД обвиняют в продаже прав около 400 не обученным водителям

Наручники. Арест Фото: pixabay.com

В настоящее время следователи установили, что подозреваемые причастны к 33 фактам получения взяток. Всех фигурантов дела уволили с мест службы

В Башкирии семерых бывших сотрудников ГИБДД подозревают в организации преступного сообщества и получении взяток за выдачу водительских прав, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в 2016 году начальник регистрационно-экзаменационного отдела создал преступное сообщество для получения взяток за оформление водительских прав без сдачи экзаменов. Для этого организаторы вовлекли в группировку не менее шести инспекторов, которые отвечали за каждую стадию процесса.

Кроме того, в частности, как считает следствие, «клиентов» им приводили инструкторы автошкол.

Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей, в зависимости от категории транспортного средства и их количества. Деятельность ОПГ полиция пресекла в марте 2021 года.

Против бывших начальника, его заместителя и пятерых государственных инспекторов возбудили уголовное дело по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Пять подозреваемых находятся под стражей, один – под домашним арестом. Экс-начальника МРЭО ГИБДД, у которого нашли имущество на 40 млн рублей, объявили в розыск.

По данным телеграм-канала Mash, из-за действий обвиняемых за рулём оказались около 400 водителей без навыков вождения и сдачи экзаменов на права. В их число, предположительно, входит невеста российского певца из Башкирии Элвина Грея Инзилия Фатхутдинова. При этом сама девушка отрицает покупку водительского удостоверения.

Разбирательство продолжается. Обвиняемым грозит до 20 лет заключения.

Ранее экс-замдиректора Горно-Алтайского ЖКХ арестовали за взятку в 1 млн рублей. В отношении взяткодателей также возбудили уголовное дело.

ТОЛК