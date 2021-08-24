Горняк22: Аномальная жара придет в Западную Сибирь в последнюю неделю лета

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По словам синоптиков, температура в Сибирском федеральном округе в ближайшие дни и до конца недели будет выше нормы на 8–11 градусов

На юге Западной Сибири до конца рабочей недели продлится аномальная жара, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

«Жара колоссальная. В течение всех рабочих дней в Уральском федеральном округе, в Омской области и на юге Западной Сибири температура поднимется на 8–11 градусов», – рассказал он.

Синоптик также отметил, что в конце августа в Сибири прогнозируют потепление до 30 градусов тепла, а местами до +40.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае новая неделя начнется с потепления до +28 градусов. Осадков не ожидается.

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