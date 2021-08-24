Горняк22: Что известно о выплатах пенсионерам и военным, которые предложил Владимир Путин

Деньги. Банковские карты. Кошелек Фото: pixabay.com

22 августа президент России Владимир Путин предложил разово выплатить пенсионерам и военным по 10–15 тыс. рублей. Рассказываем, как, когда и кто именно сможет их получить

Когда пенсионерам и военным выплатят по 10 и 15 тыс. рублей

Владимир Путин не обозначил сроки, в которые можно будет получить единовременные выплаты пенсионерам и военным, но намекнул на примерные даты. Об этом сообщает 5-tv.ru.

«Я просил бы «Единую Россию», когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере десяти тысяч рублей», – сказал президент на встрече с представителями партии.

Таким образом, выплаты можно ожидать после выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Возможно, уже даже в октябре.

Кто сможет получить единовременную выплату

В своем выступлении президент подчеркнул, что единовременная выплата в 10 тыс. рублей коснется всех категорий пенсионеров, в том числе работающих и военных пенсионеров.

Владимир Путин предложил также осуществить единовременную выплату всем военнослужащим. Сумма выплаты в среднем составит по 15 тыс. рублей.

Как получить дополнительные выплаты

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение президента и предположил, что выплаты в размере 10 тыс. рублей будут приходить вместе с пенсией, а не в какой-то отдельный день.

На официальном сайте Пенсионного фонда России сообщается, что для получения дополнительных средств не потребуется оформлять карты «Мир». Те пенсионеры, которым пенсия или другие социальные выплаты начисляются на сберегательные книжки, доставляются на дом или выдаются через отделения «Почты России», получат единовременные выплаты в день пенсии привычным способом.

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