Горняк22: В Горном Алтае к концу лета вновь зацвел маральник

Маральник Фото: instagram.com/altaiskiyzapovednik/

В честь цветения маральника в Республике Алтай ежегодно проходит праздник, в 2020 году он был отменен из-за пандемии, а в 2021 году прошел в очном формате

В конце лета в Республике Алтай вновь зацвел рододендрон Ледебура, более известный как маральник или багульник. Об этом сообщает «Алтайский заповедник» на своей странице в Instagram.

В частности, это природное явление засняли в Улаганском районе региона.

«На маршруте к водоскату Учар можно увидеть вновь цветущий рододендрон Ледебура», – говорится в сообщении.

Маральник растет на Алтае, в Саянах, на северо-востоке Монголии. В дикой природе является особо охраняемым растением, его запрещено выкапывать и вывозить из регионов. По словам биологов, маральник нередко цветет на Алтае дважды – весной и осенью. Однако цветение в летний период для него несвойственно.

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