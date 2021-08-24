Горняк22: 265 заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

823 пациента ковидных госпиталей находятся сейчас в тяжелом состоянии. Из них 202 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

265 случаев коронавируса выявили за прошедшие сутки в Алтайском крае. Общее число заболевших на 23 августа в регионе сейчас 68 384 человека, в том числе инфицированы 4 766 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

23 зараженных коронавирусом умерли за последние 24 часа в Алтайском крае, 18 – от ковида. За все время скончались 4 506 пациентов, все – взрослые.

За минувшие сутки 88 жителей Алтайского края признаны полностью выздоровевшими от коронавируса. За все время вылечились 52 096 пациентов.

4 580 коек для ковидных больных подготовлено в крае. Свободными остаются 1 454 места.

600,2 тыс. человек прививаются в настоящее время от коронавируса в крае.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 79,

Бийск – 16,

Новоалтайск – 10,

Первомайский район – 9,

Рубцовск – 7,

Заринск, Камень-на-Оби, Славгород и Мамонтовский район – по 6,

Благовещенский, Курьинский, Михайловский, Павловский, Родинский, Солтонский, Топчихинский и Усть-Калманский районы – по 5,

Алейский, Баевский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Локтевский, Ребрихинский, Угловский и Шипуновский районы – по 4,

Змеиногорский, Зональный, Кулундинский, Кытмановский, Рубцовский и Тальменский районы – по 3,

Бийский, Бурлинский, Калманский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Табунский, Третьяковский и Тюменцевский районы – по 2,

Волчихинский, Косихинский, Крутихинский, Поспелихинский, Суетский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1.

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