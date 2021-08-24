Горняк22: Более 20% работников в Сибири столкнулись с угрозой увольнения из-за вакцинации

Вакцина Фото: pixabay.com

Далеко не все работники этих сфер оказались готовы к принудительной вакцинации, что ставит руководителей в условия, когда они должны каким-то образом мотивировать неготовых к этому сотрудников

В Сибири 95% сотрудников компаний столкнулись с коллегами, которые отказываются вакцинироваться. Таковы данные опроса, проведенного CRM совместно с hh.ru, которые имеются в распоряжении «Толка».

Опрос показал, что 17% опрошенных сотрудников работодатели заставили вакцинироваться, еще 25% их пытались «побудить» к прививке, а 58% отметили, что в их компании «все добровольно».

21% респондентов ответили, что на работе им обещали бонусы за вакцинацию, из них 11% обещали выходные после прививки, 7% – бонусы к зарплате, а 3% – небольшие презенты.

При этом 22% рассказали, что на работе им пригрозили увольнением в случае отказа вакцинироваться, а 1% противников прививки якобы пообещали снизить зарплату.

Примечательно, что почти четверть опрошенных считает оправданной введение добровольно-принудительной вакцинации, 57% уверены, что прививаться или нет – это личное дело каждого. 19% ответили, что они против вакцинации.

68% руководителей опрошенных не готовы отстранять от работы сотрудников, которые не хотят прививаться. 6%, наоборот, считают, что таких работников можно увольнять, 3% отмечают, что у них нет выхода, 24% полагают, что отстранять нужно, если у человека нет уважительных причин для отказа от вакцинации.

Ранее сообщалось, что половина педагогов Алтайского края привились от коронавируса.

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