Горняк22: 14 человек умерло за сутки в Алтайском крае от COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 120 пациентов, умерло 14 человек.

Из вновь выявленных 109 новых случаев 29 зарегистрировано в Барнауле. В Рубцовске заболели 12 человек, в Бийск – 11, в Шипуновском районе – 6, в Яровом и Поспелихинском районе – по 5. В других муниципалитетах края — по 4 и менее заболевших.

На 27 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях 1 221 человек с коронавирусом. Еще 393 пациента лечатся с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 287. Минздравом края развернуто 2 146 коек, в резерве — 532.

Общее количество поставленной вакцины «Гам-Ковид-Вак» в Алтайский край составило 95 642 комплекта. На утро 27 марта прививается 82 687 человек. Из них 20 997 получили первую прививку, 61 690 — полностью привиты.

Алтайская правда