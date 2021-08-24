Горняк22: Более 20% работников в Сибири столкнулись с угрозой увольнения из-за вакцинации
Вакцина Фото: pixabay.com
Далеко не все работники этих сфер оказались готовы к принудительной вакцинации, что ставит руководителей в условия, когда они должны каким-то образом мотивировать неготовых к этому сотрудников
В Сибири 95% сотрудников компаний столкнулись с коллегами, которые отказываются вакцинироваться. Таковы данные опроса, проведенного CRM совместно с hh.ru, которые имеются в распоряжении «Толка».
Опрос показал, что 17% опрошенных сотрудников работодатели заставили вакцинироваться, еще 25% их пытались «побудить» к прививке, а 58% отметили, что в их компании «все добровольно».
21% респондентов ответили, что на работе им обещали бонусы за вакцинацию, из них 11% обещали выходные после прививки, 7% – бонусы к зарплате, а 3% – небольшие презенты.
При этом 22% рассказали, что на работе им пригрозили увольнением в случае отказа вакцинироваться, а 1% противников прививки якобы пообещали снизить зарплату.
Примечательно, что почти четверть опрошенных считает оправданной введение добровольно-принудительной вакцинации, 57% уверены, что прививаться или нет – это личное дело каждого. 19% ответили, что они против вакцинации.
68% руководителей опрошенных не готовы отстранять от работы сотрудников, которые не хотят прививаться. 6%, наоборот, считают, что таких работников можно увольнять, 3% отмечают, что у них нет выхода, 24% полагают, что отстранять нужно, если у человека нет уважительных причин для отказа от вакцинации.
Ранее сообщалось, что половина педагогов Алтайского края привились от коронавируса.