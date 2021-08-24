Горняк22: В Алтайском крае на два часа перекроют часть трассы Барнаул – Бийск

Военные. Техника Фото: artfile.ru

Автомобилистов заранее предупреждают, что проезд по трассе будет ограничен, чтобы они смогли спланировать свою поездку

В Алтайском крае 23 августа на два часа перекроют участок Чуйского тракта, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Так, проехать нельзя будет с 21.30 до 23.50 на участке автодороги «Косиха – «Подъезд к селу Косиха» – Р-256 «Чуйский тракт» – поселок Украинский».

Автовладельцев просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее сообщалось, что военные перекрыли дорогу на Горный Алтай.

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