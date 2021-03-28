Горняк22: Названы самые непопулярные в России вакансии

Эксперты выяснили, какие вакансии самые невостребованные среди кандидатов в первом квартале 2021 года в России.

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» выяснил, какие вакантные должности наименее востребованы. Для этого были изучены резюме, опубликованные с начала года, и вакансии, на которые откликались реже всего, сообщают РИА Новости.

Так, наихудший результат продемонстрировали детский психиатр и психиатр-нарколог — только 0,1% просмотров заканчивались откликом. Также почти не ищут работу звукорежиссеры и арматурщики.

Чаще всего арматурщиков ищут строительные фирмы, предлагаемый доход до 90 тысяч рублей. Звукорежиссеры требуются детским образовательным центрам и летним лагерям. Им готовы платить 25 тыс. Врачей-психиатров ждут в госмедучреждениях с пометкой «переезд в райцентры и поселки». Медикам обещают зарплату от 50 тысяч рублей.

Алтайская правда