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Общество

Горняк22: Названы самые непопулярные в России вакансии

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Эксперты выяснили, какие вакансии самые невостребованные среди кандидатов в первом квартале 2021 года в России.

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» выяснил, какие вакантные должности наименее востребованы. Для этого были изучены резюме, опубликованные с начала года, и вакансии, на которые откликались реже всего, сообщают РИА Новости.

Так, наихудший результат продемонстрировали  детский психиатр и психиатр-нарколог — только 0,1% просмотров заканчивались откликом. Также почти не ищут работу звукорежиссеры и арматурщики.

Чаще всего арматурщиков ищут строительные фирмы, предлагаемый доход до 90 тысяч рублей. Звукорежиссеры требуются детским образовательным центрам и летним лагерям. Им готовы платить 25 тыс. Врачей-психиатров ждут в госмедучреждениях с пометкой «переезд в райцентры и поселки». Медикам  обещают зарплату от 50 тысяч рублей.

Алтайская правда

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