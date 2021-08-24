Горняк22: Тайный сын и год секретов: кто такая Равшана Куркова, скрывавшая своего ребенка

Равшана Куркова с сыном Гаспаром Фото: instagram.com/rav_shana

Два развода, потеря ребенка, предательства и тайный сын – таков путь Равшаны Курковой, как оказалось, к непростому женскому счастью

Известная актриса Равшана Куркова, которая тщательно скрывает свою личную жизнь, впервые стала мамой. О радостном событии она сообщила в своем Instagram.

«Мое сердце растет вместе с сыном. И конечно, это лучший год в моей жизни – самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый. Гаспар Амарян», – подписала серию совместных фотографий с малышом актриса.

Биография Равшаны Курковой

Равшана Куркова (девичья фамилия Матчанова) родилась 22 августа 1980 года в Ташкенте. Ее отец – театральный актер Бахрам Матчанов, а мать – кинорежиссер и актриса Рано Кубаева. Об этом сообщает «КП».

После окончания лицея девушка переехала в Москву и поступила на филологический факультет Московского педагогического государственного университета. Также обучалась на Высших режиссерских курсах при ВГИКе.

Широкую известность актриса приобрела благодаря своей роли в сериале «Барвиха», вышедшем в 2009 году. Она сыграла более 80 ролей в российских фильмах. Среди них, например, «Нереальная любовь», «Любовь в большом городе – 2», «Звоните ДиКаприо!», «Чернобыль», «Эбигейл», «За первого встречного», «Балканский рубеж» и многие другие.

Личная жизнь Равшаны Курковой

Известно, что Равшана Куркова была замужем два раза. Первый ее муж – фотограф Семен Курков. Пара рассталась после того, как актриса потеряла ребенка. Второй раз Равшана вышла замуж за своего коллегу – актера Артема Ткаченко. Супруги прожили вместе два года и развелись из-за неверности мужа.

После неудачных отношений Равшана Куркова стала тщательно скрывать от прессы и подписчиков свою личную жизнь. Молчание прервал ее недавний пост в Instagram, в котором она сообщила о появлении на свет сына в прошлом году.

Нынешним возлюбленным актрисы и отцом ее ребенка оказался бизнесмен Сергей Амарян. Ранее в Сети обсуждали, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери, однако никто из них эту информацию не подтвердил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergei Amaryan (@gadroot)

ТОЛК