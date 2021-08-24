Горняк22: В «Яндекс.Такси» заявили о повышении тарифов на поездки

Такси Фото: Анна Меньшикова, Толк

Представители компании не уточнили, в каких именно регионах и городах сервис будет менять цены и повышать стоимость проезда на такси

С 25 августа «Яндекс.Такси» изменит тарифы и повысит комиссию в некоторых российских регионах, сообщает ТАСС.

«Мы меняем структуру тарифа и повышаем комиссию. Изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли», – отметили в пресс-службе сервиса.

В 2020 году водители заработали на платформе «Яндекс.Такси» 300 млрд рублей, что на 15% выше, чем в 2019 году. В компании предположили, что в 2021 году доходы таксистов и таксопарков будут расти.

При этом сервис сохранит эффективную комиссию, когда водителям возвращают в виде вознаграждений значительную часть от всей своей комиссии.

Ранее в Барнауле полиция задержала неадекватного таксиста. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

ТОЛК