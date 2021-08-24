Горняк22: Елизавета II собирается подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Елизавета II Фото: pixabay.com

Отношения принца Гарри с семьей остаются натянутыми после интервью Опре Уинфри, на котором он и Меган Маркл обвинили родственников в безразличии и расизме

Королева Великобритании Елизавета II потребовала спланировать судебное разбирательство, если заявления принца Гарри и Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету, сообщает Sun.

«Всему есть предел. Такое чувство испытывают на самом верху. Они нанимают адвокатов. Гарри и Меган дадут понять, что повторные нападки недопустимы», – рассказал источник.

По его словам, 95-летняя королева «раздражена» из-за нападок на британскую королевскую семью. На предмет клеветы и нарушений права на неприкосновенность частной жизни юристы изучат мемуары принца Гарри, которые он собирается опубликовать в 2022 году.

Ранее стало известно, что принц Чарльз может вычеркнуть принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи. Наследник престола планирует таким образом уменьшить расходы королевского двора.

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