Горняк22: Жириновский предложил отправлять мигрантов в заброшенные деревни

Глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил с неожиданным заявлением – он предложил отправить трудовых мигрантов в пустующие российские деревни.

По словам Жириновского, такая инициатива решит сразу две проблемы. Во-первых, увеличится население, во-вторых, будут осваиваться заброшенные земли, сообщают РИА Новости.

По его словам, уроженцы Средней Азии — это земледельцы. Поэтому отправить их в пустующие деревни, где, кстати, много ненужных домов, чтобы они осваивали запустевшие земли — хороший вариант.

Также парламентарий отметил, что российские компании должны в первую очередь нанимать на работу своих граждан. Фирмы же, которые хотят трудоустроить мигрантов, должны самостоятельно привозить работников, обеспечивать их жильем и едой, а после отвозить домой.

Алтайская правда