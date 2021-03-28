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Общество

Горняк22: Жириновский предложил отправлять мигрантов в заброшенные деревни

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил с неожиданным заявлением – он  предложил отправить трудовых мигрантов в пустующие российские деревни.

По словам Жириновского, такая инициатива решит сразу две проблемы. Во-первых, увеличится население, во-вторых, будут осваиваться заброшенные земли, сообщают РИА Новости.

По его словам, уроженцы Средней Азии — это земледельцы. Поэтому отправить их в пустующие деревни, где, кстати, много ненужных домов, чтобы они осваивали запустевшие земли — хороший вариант.

Также парламентарий отметил, что российские компании должны в первую очередь нанимать на работу своих граждан. Фирмы же, которые хотят трудоустроить мигрантов, должны самостоятельно привозить работников, обеспечивать их жильем и едой, а после отвозить домой.

Алтайская правда

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