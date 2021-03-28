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Общество

Горняк22: Народные приметы и обычаи на Александров день 28 марта

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

28 марта в народном календаре – Александров день, или Лесное ухоженье. Верующие чтят память священномученика Александра, иерея в Сиде. Он пострадал от гонений на христиан.

В этот день на Руси «чествовали» лес. Его считали живым существом, дающим ягоды, грибы, травы, коренья, а также мясо и дерево.

Люли верили, что там живет множество мистических существ, таких как дед Лесовик, Леший, Полуверицы и Щекотуны. Ходили на Александров день в лес, чтобы поблагодарить его за дары и попросить прощения за вмешательство.

Особые приметы были связаны с волками. Считалось, что на это время приходится разгар «волчьих свадеб». Если волки своим страшным воем не давали спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку.

Прилет чаек к этому дню предвещает вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птички начали купаться в воде, то погода будет ненастной.

Алтайская правда

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