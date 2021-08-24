Горняк22: Очередь на качели: сотни бийчан пришли на открытие площадки Водяновой в Бийске

Детская площадка Фото: Бийский рабочий

Площадка была закрыта около года. Бийчане проголосовали за ее ремонт в рамках программы по благоустройству общественных территорий

Около 300 бийчан с детьми пришли на открытие детской площади, построенной благотворительным фондом модели Натальи Водяновой, сообщает «Бийский рабочий». При этом ранее, по словам местных жителей, на территории парка гуляли не более 80 человек.

20 августе, в день открытия площадки, дети выстроились в очереди на карусели, качели и огромную каравеллу в центре. Рядом также толпились их родители.

Несмотря на то, что обновленная площадка повторяет предыдущий вариант, там все же появились новинки – игровые формы, машинки, обновленные игровые зоны.

О соблюдении социальной дистанции и масочного режима на мероприятии не было и речи. При этом на каждой из каруселей и горок буквально толпились очереди из детей и их родителей, сообщают очевидцы.

Ранее прокуратура проверила состояние площадки и подтвердила, что она находится в упадке, а городские власти надлежащим образом не обслуживают объект. Тогда эксплуатацию территории запретили.

Парк появился в наукограде в 2009 году благодаря фонду модели Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Через десять лет мэрия приняла его на свой баланс.

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