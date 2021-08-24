Горняк22: «Пусть она заберет всё»: футболист Мамаев назвал экс-супругу дьяволом

Павел и Алана Мамаевы Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Павел и Алана Мамаевы сообщили о разводе в апреле после восьми лет брака. Сейчас у бывших супругов идет громкий судебный процесс

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что не жалеет о разводе с бывшей женой Аланой, сообщает «Матч ТВ».

«Мы развелись в апреле, и я еще ни разу не пожалел об этом. Я не хотел ее слышать, у меня в тот момент появилось такое отвращение. Такое ощущение, что столкнулся с дьяволом. Пусть она заберет абсолютно все», – рассказал футболист.

Спортсмен подчеркнул, что не хочет делить с экс-супругой какое-либо имущество, а желает лишь играть в футбол и жить в своей новой семье.

Ранее новая девушка Павла Мамаева впервые показала их совместное фото. О романе Павла Мамаева и Надежды Санько стало известно в начале августа.

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