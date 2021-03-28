Горняк22: Практические рекомендации от садоводов

А вот какие практические рекомендации получили от садоводов из Чёрной Курьи журналисты мамонтовской газеты «Свет Октября».

Галина Фёдоровна Субочева:

– Самый простой способ противостоять грызунам – обставить деревца лапником. Поместить ветки вокруг штамба иголочками вниз и обвязать между собой, чтобы не распадались. Всё это можно сделать даже сейчас, пока снега не так много нападало. Мыши ведь обычно ближе к весне начинают кору обгрызать, когда она мягче становится. А зимой не особо норовят атаковать деревья. Хорошо помогает и осенняя побелка ствола. Можно поставить рядом баночку с креолином или дегтем. Их стойкий запах тоже отпугнет вредителей.

Фёдор Ефимович Евсюков:

– Яблоньки у меня полукультурки, их мы с супругой особо не опекаем. Осенью обкапываю вокруг, а весной стволы подбеливаю. И всё на этом. А вот виноград – это дело хлопотное. Здесь особая забота нужна, чтоб урожаем радовал. Допустим, «изабелла» мороза не сильно боится. Ветки заранее пригибаю к земле, укрываю хвойными лапками, сверху доски кладу. А зимой снегом присыпаю. Главное, чтобы влаги в переизбытке не оказалось, когда снег таять по весне начнет, а такие сорта, как «алёшенькин», надо от мороза надежно защищать. Для него и короб побольше делаю и укутываю тем же лапником понадежнее.

Важно, чтобы мыши не погрызли. Они ведь зимой в тепло бегут и начинают стволы обгрызать. Может, кто уже по-современному, по-научному с ними борется. А мы с женой всё по старинке делаем: досточки дегтем обмазываем и под укрытие кладем. Или жженую резину. Не зря ведь эти грызуны при пожаре первыми спасаются, и нам запах паленого помогает их отпугивать.

Алтайская правда