Горняк22: В Барнауле заканчивают ремонт моста на улице Челюскинцев

Каток. Ремонт дорог Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Работы по объекту ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». К ремонту моста приступили с 1 февраля

В Барнауле завершается реконструкция моста через реку Барнаулку по улице Челюскинцев, сообщает пресс-центр администрации города.

Сейчас работы выполнены на 70% от общего объема. В частности, рабочие демонтировали старый мост, перенесли коммуникации, забили сваи и др. Сейчас здесь обустраивают систему гидроизоляции моста.

Далее рабоче будут прокладывать защитный слой бетона, производить монтаж тротуарных блоков и дорожной одежды, а также линий освещения. Завершающим этапом станет благоустройство подходов к мосту и прилегающей территории.

Проезжая часть нового моста станет шире на 60 см и составит девять метров. Также расширятся тротуары. Длина моста через Барнаулку составит порядка 66 метров.

Подрядчик должен сдать объект до 1 ноября, однако обещает завершить объекты в сентябре. Движение по мосту будет открыто после приемки.

Напомним, несколько лет назад мост обследовали и сделали заключение, что объект находится в аварийном состоянии.

Реконструкция моста на Челюскинцев началась 1 февраля. Срок выполнения работ по контракту – 1 ноября. Ранее здесь пришлось соорудить временный пешеходный мост после жалоб местных жителей. Стоимость работ составляет 87,8 миллиона рублей.

ТОЛК