Горняк22: Как в Алтайском крае готовятся к паводку и каким он может быть

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае 39 муниципалитетов подвержены приходу паводковых вод. Из них 29 уже готовы противостоять стихии, в остальных необходимые мероприятия проведены не в полном объеме. На исправление недочетов есть ровно неделя.

Тальменка регулярно сталкивается с паводком. Поэтому неслучайно в нынешнем году традиционный смотр готовности сил и средств МЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья с участием представителей регионального правительства состоялся именно здесь. В частности, спасатели показали, как в случае необходимости будет проходить эвакуация людей с применением судна на воздушной подушке. Продемонстрировали «спецоперацию» – подъем из реки затопленного автомобиля.

Подобные тренировки прежде всего связаны с отработкой различного рода вопросов, которые могут возникнуть уже при чрезвычайной ситуации. В краевом МЧС подчеркивают: плановое мероприятие преследует целый ряд целей. Среди них – совершенствование знаний и навыков спасателей, организация практических действий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, повышение эффективности применения сил и средств.

Любопытно, что готовятся спасатели к весенним событиям, а проводить учения пришлось в условиях зимы. В минувшую среду в крае бушевал ветер – сносил кровли и переворачивал машины на трассах. Все свои навыки специалисты отрабатывали в снежный шторм. Кстати, прогноз погоды сохраняется неблагоприятный. Так, 26 марта в крае вновь пойдет снег с дождем.

– 27 марта наступит незначительное потепление. Затем вновь ожидается неустойчивая погода, но дневные температуры будут плюсовые, – рассказал во время заседания комиссии по ЧС исполняющий обязанности начальника Алтайского гидрометцентра Дмитрий Савин.

Из-за нестабильных погодных условий точного прогноза по прохождению паводка пока нет. Но риски того, что ситуация начнет развиваться по неблагоприятному сценарию, существуют.

– Всегда готовясь к такого рода периодам, мы исходим из сценария наихудшего развития ситуации. Сейчас силы и средства всей системы приведены в готовность, – подчеркнул губернатор Виктор Томенко на заседании. – Проходят тренировки, идет работа по специально сформированному плану действий, который утвержден правительством региона. Ответственные службы и должностные лица выполняют его в полной мере – как в случае, если ситуация будет развиваться тяжело.

Пока же многие показатели близки к норме. Чуть больше снегозапас. При этом толщина льда на реках меньше среднемноголетней нормы.

Кстати, в ближайшее время на затороопасных участках рек приступят к взрывам льда. В настоящее время большую опасность они представляют на Бии и Чарыше.

– Мы рассчитываем, что взрывные работы на проблемных участках этих рек будут проведены силами Министерства обороны с 25 марта по 2 апреля. Военные помогут нам справиться с ситуацией. Я обратился к командованию Центрального военного округа с просьбой оказать содействие Главному управлению МЧС России по Алтайскому краю, – сказал Виктор Томенко.

А теперь о территориях, на которых спасателям, возможно, придется работать. В регионе 182 населенных пункта, подверженных приходу большой воды. Речь идет о 39 муниципалитетах. Из них 29 готовы к паводку. Остальные, по оценке специалистов, «ограниченно готовы».

– Некоторые вопросы носят организационный характер и серьезных последствий не несут. Поэтому мы ставим оценку «ограниченно готовы». Это позволит им устранить недостатки в течение недели, – говорит начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Неравномерность муниципалитетов в вопросах паводка объясняют неоднородными погодными условиями. Например, в ряде районов восточной части региона не успели вывезти снег, поскольку был достаточно большой его запас. Однако все необходимые мероприятия нужно выполнять. И они будут взяты на контроль.

– По каждому населенному пункту, подверженному паводку, составлена модель развития чрезвычайной ситуации. Эта информация доведена до глав администраций, находится на контроле муниципальных комиссий и краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, – сказал начальник ведомства.

Не вызывает вопросов подготовка к паводку в Барнауле. Здесь уже реализуется план мероприятий по защите населения и территорий города в период весеннего половодья. По данным на 24 марта, вывезено 341,79 тысячи тонн снега, в 592 домах очистили кровли, проведена распиловка льда на реке Пивоварке из-за промерзания русла.

Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий спланирована группировка сил и средств общей численностью 798 человек, 395 единиц техники. На устранение последствий в резервном фонде администрации города предусмотрено 50 миллионов рублей.

Размещение населения, попавшего в зону подтопления, запланировано в семи пунктах общей вместимостью 740 мест. Всего в городе 69 ПВР, где смогут находиться 18 970 человек.

Кристина ЛИВЕР, Андрей КАСПРИШИН (фото)

ЧП не прогнозируют

В Каменском районе к предстоящему паводку готовы четыре пункта временного размещения пострадавшего от половодья населения. В Камне это гостиница «Обь» и общежитие агротехнического техникума, в селах Гонохово и Корнилово – здания школ.

В первую волну Камень-на-Оби, село Обское и деревня Духовая страдают от ледовых заторов на Оби, возникающих в районе сел Дресвянка и Соколово. Село Корнилово «тонет» в результате переполнения реки Прослаухи и местного пруда талыми водами. В подтопляемой зоне района 401 домовладение с населением 963 человека.

По оценке специалистов, критической ситуации в районе не назревает. Лед на реке около 66 см – это среднестатистическая норма. Если вода в Оби в районе Камня поднимется выше 650 см над нулем водомерного поста, заторов быть не должно.

На днях на ледовой переправе в черте Камня снизили пропускную способность до 3 тонн, а 30 марта ее закроют совсем. Вскрытие Оби у Камня прогнозируется на 15–20 апреля.

Наталья ИСАЕВА

Опасная вторая волна

При паводке благодаря инженерному защитному сооружению, построенному вдоль реки Бии, критическим для города теперь стал уровень 5 метров над уровнем водомерного поста.

Ранее был 4.20, именно при нем начинало затоплять старый Зелёный Клин, который теперь защищен дамбой. По информации бийской службы ГО ЧС и ПБ, вслед за поднятием реки до этого уровня одновременно поднимается и грунтовая вода.

Больше всего проблем может принести вторая волна паводка, которая приходится на третью декаду мая – первую декаду июня. При повышении свыше 5 метров над уровнем водомерного поста от так называемой коренной воды в зону опасности попадает 423 дома в поселке Сорокино, а это 943 человека, 775 домов в заречной части города. Вода также будет угрожать девяти социально значимым объектам.

Сегодня в Бийске специалисты смотрят в будущее с осторожным оптимизмом.

Павел СИДОРЕНКО

Алтайская правда