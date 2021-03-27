Горняк22: Автоматизированные камеры хранения появились на жд-вокзале Барнаула

На железнодорожном вокзале Барнаула установили современные камеры хранения. Ими можно воспользоваться самостоятельно, оплатив услугу через терминал.

Находятся они в центральном холле. Багаж или ручную кладь можно разместить сразу после досмотра при входе в вокзальный комплекс.

Пассажир выбирает более подходящую по размеру ячейку: стандартную – 6 см в высоту, среднюю – 90 см, большую – 180 см. Всего ячеек – 80. Оплатить можно наличными или по карте. На камерах работает звуковая сигнализация.

Специальные индикаторы показывают, свободна ли ячейка. Если горит зеленый – можно пользоваться, если красный – занята.

Пассажир получает чек со штрих-кодом, который надо сохранить. Он является ключом для открытия и закрытия камеры.

Режим аренды почасовой: от 1 до 120 часов. Если надо, время можно продлить.

Барнаул

Алтайская правда