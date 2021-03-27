Горняк22: Юных жительниц Камня-на-Оби учат секретам фотопозирования

Фотопозирование, оказывается, целая наука. Не так-то просто смотреть в объектив фотоаппарата «как надо», идти по подиуму и улыбаться стене, передавать свое настроение не человеку, а камере. «Всему можно научиться, было бы желание», – уверены юные воспитанницы каменского объединения «Образ».

Держать осанку

Первое дефиле. Девчонки наряжаются, стилисты и визажисты колдуют над их прическами и макияжем. Позади полгода учебы в фотомодельном классе, два месяца тренировок на паркете. Все волнуются. Ходить по подиуму глядя прямо в объектив – та еще задачка. Но всё получилось. Праздник красоты состоялся – запечатлены улыбки, царственные осанки, отработанный шаг.

– Трудно давалось девочкам это новое дело, – признается руководитель объединения «Образ» Светлана Черноталова. – Казалось бы, что сложного – три минуты прохода, глядя в фотоаппарат. Но то в пол смотрят, то глазами блуждают по помещению. Тяжело сфокусировать взгляд на одном объекте, улыбаться в движении. Молодцы, справились! Есть желание сделать дефиле сезонными праздниками нашей школы. А с нового учебного года откроем набор для мальчиков – спрос есть.

Фотомодельный класс «Образ» при Каменском многопрофильном образовательном центре работает второй год. Создавала его фотограф Светлана Черноталова как вспомогательный ресурс для объединения юных фотографов, которое открыла в КМОЦ чуть раньше.

– Когда на фотокружке мы проходили тему «Портрет» и учились фотографировать людей, столкнулись с проблемой: снимать оказалось некого, – рассказывает Светлана Сергеевна. – Фотографировать друг друга неинтересно, да и позировать ребята не учились. Тогда у меня и родилась идея организовать параллельно класс фотопозирования. Со временем объединение фотографов распалось, а школа фотомоделей начала набирать обороты, желающих попасть в нее оказалось очень много.

Сегодня в объединении занимаются 20 девочек в возрасте от 6 до 16 лет. Девять из них в конце прошлого года участвовали в престижном фотоконкурсе «Юная фотомодель Алтая». Первые места в своих возрастных категориях взяли воспитанницы «Образа» Юлия Макаренко и Екатерина Кравченко. Вторую ступень пьедестала заняли Елена Дзюба и Виктория Федотова, Елизавета Матола стала третьей. Титул «Мисс зрительских симпатий» в результате народного голосования присудили каменской фотомодели Вике Машковцевой. Все призеры получили возможность публиковаться в международном детском журнале CosmoKids. В мартовском выпуске этого модного издания фотомодельной школе Камня-на-Оби будет посвящен целый разворот, а сам «Образ» теперь будет тесно сотрудничать с CosmoKids, получать от редакции творческие задания, развивать свой творческий потенциал.

«Позвездить» полезно

Занятия в школе фотомоделей для многих девчат больше, чем простое позирование, это своего рода психологическая терапия. Девочки обретают уверенность, веру в свою красоту, легче сходятся с людьми, свободно общаются друг с другом. Им важно осознавать себя личностью, быть самостоятельными, смело вливаться во что-то новое без страха быть непризнанными.

– Я пришла в «Образ» полгода назад скучной, неэмоциональной, стеснялась всего и всех, – рассказывает 14-летняя воспитанница школы Елизавета Овчинникова. – Теперь я намного общительнее, всегда на позитиве, могу себе позволить улыбаться людям и радоваться своей красоте, стала увереннее в себе. Я рада, когда мне помогают осознать мои ошибки и увидеть достоинства. Появилась ли «звездность»? Ну если совсем немножко. Да и пусть, можно и это себе разрешить.

Помогают ученицам поверить в себя талантливый жизнерадостный педагог и целая команда визажистов, парикмахеров, стилистов. Они учат девочек не только правильно позировать, ходить по подиуму, но и простым жизненным навыкам: правильно ухаживать за кожей и волосами, делать простые модные прически, одеваться современно и со вкусом, пользоваться косметикой в столь юном возрасте.

– Их кожа светится чистотой и здоровьем, девочкам не нужны тонны «штукатурки», нужно лишь подчеркнуть достоинства, ну и для фотографии, которая сильно съедает цвет, сделать макияж поярче, – рассказывает Юлия Нугаева, по профессии медсестра реанимации, а для души визажист. – Очень интересно работать с детьми, они искренние, эмоциональные, открытые. Работа с фотомакияжем для меня очень ценный опыт, пригодится в дальнейшем.

Елена Рахманова практически уже родной для девчонок стилист-парикмахер. Прежде чем начать работать над прической, она складывает в голове весь образ фотомодели для предстоящей съемки, точно попадает в задумку фотографа. Надо отметить, что работают мастера с воспитанницами «Образа» безвозмездно, занятия в школе тоже бесплатные. А вот наряды, украшения, участие в конкурсах – забота родителей. Но они готовы вкладываться в развитие своих детей.

– Сейчас для них это игра, но именно благодаря ей у девочек формируется привычка выглядеть красиво и ухоженно, уверенно вести себя в обществе, умение презентовать себя, любить себя и других, – считает мама 7-летней Насти Екатерина Ануфриева.

– Я люблю наряжаться, делать прически, уже умею себе хорошо хвостики делать, а кук­лам косы заплетать, – поддерживает мамин рассказ маленькая модница Настя Ануфриева, которая еще совсем не боится камеры и с удовольствием нам позирует во время подготовки к дефиле. – А еще мне нравится бисероплетение, я сделала морского конька, цветок, котика. На стене в классе увидела картину из бисера с пингвином – мечтаю такую же сделать. На фотографиях себе нравлюсь, но когда накрасят ярко, не всегда себя на них узнаю.

Все с радостью вспоминают интересное творческое домашнее задание, когда девчата перевоплощались в известных героев, искали костюмы, делали прически и макияж, а потом позировали с соответствующим настроем – немного театра в фотоискусстве. Екатерина Кротова хочет в будущем попробовать себя в роли профессиональной фотомодели, а еще стать учителем начальных классов. Любит детей, находит с ними общий язык. Образ Мэри Поппинс пришелся ей по душе.

Фото автора и Светланы ЧЕРНОТАЛОВОЙ

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Алтайская правда