Горняк22: Что категорически нельзя делать 27 марта в Венедиктов день

Фото Андрей КАСПРИШИН

27 марта в народном календаре — Венедиктов день, Скотник. Православная церковь чтит святого Венедикта Нурсийского. Он был родоначальником западного монашеского движения.

Народные приметы сулят большие проблемы тем, кто ослушается старинных запретов. Так, в этот день нельзя было смотреться в зеркала. Считалось, что оно может вытянуть из человека всю жизненную энергию.

Запрещалось точить ножи. Кроме того, нельзя охотиться и колоть дрова. Иначе можно накликать несчастье.

Работать 27 марта не запрещается, но усердно физически трудиться в этот день не стоит. Наши предки считали, что ничего путного из этого не выйдет.

Особое внимание стоило уделить лишь домашнему скоту. На Руси этот день называли днем Федора-скотника, и было принято особое внимание уделять домашним животным. У многих в этот период начиналась линька, поэтому скотину выводили во двор, скребли ее, совершали обряды от дурного сглаза.

Смотрели за поведением животных. Так, если корова отказывается пить воду – скорее всего, пойдет дождь. Лошадь споткнулась – пути не будет, поэтому поездку в дальнюю дорогу откладывали.

Алтайская правда