ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Как защитить плодовые деревья от вредителей

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Зимняя пяденица, кольчатый шелкопряд, яблонная и сливовая плодожорки, жук-короед, долгоносик, муравей, яблонная и грушевая медяницы, клещ, яблонный цветоед… Ученые-агрономы говорят, что всех садовых вредителей так запросто, с наскока, и не перечислить даже. Нам, любителям-садоводам, надо быть начеку: как только температура воздуха поднимется выше плюс 6–8 градусов и начнут набухать почки, ждите незваных и даже зловредных гостей.

Поэтому, пока не наступили горячие деньки новой посевной, специалисты советуют поохотиться на… вредителей. С деревьев и кустарников нужно удалить все оставшиеся на ветках листья и мумифицированные плоды, которые с наступлением тепла станут источником парши, монилиоза и других болезней. Необходимо снять (вернее, аккуратно срезать секатором) яйцекладки златогузок и боярышниц и сжечь. В каждом гнезде, завернутом в белые плотные коконы, зимуют гусеницы этих вредителей: у боярышницы – до 70, у златогузки – около 300. Бело-серебристые шарики вокруг почек – зимние «квартиры» почковой листовертки. Их надо срезать вместе с тонкими верхушками побегов.

Со штамбов молодых деревьев нужно снять зимние обвязки. А из-под кустов и деревьев необходимо сгрести прошлогоднюю листву, в которой зимовали вредители и возбудители болезней – парши яблони, коккомикоза косточковых. Ее тоже следует сжечь.

Во второй половине апреля (до распускания почек) опрыскайте сад против вредителей (тли, жуков яблоневого цветоеда). Для этих целей советуют «Фуфанон» или хотя бы всем известный «Инта-вир». Болезни очень часто проявляются в комплексе, поэтому рекомендуется использовать препараты с широким спектром действия, например «Скор».

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: Кому положено по 39 900 рублей с 1 апреля — Пенсионеры России

Мар 27, 2021
Общество

Горняк22: Как в Алтайском крае готовятся к паводку и каким он может быть

Мар 27, 2021
Общество

Горняк22: Автоматизированные камеры хранения появились на жд-вокзале Барнаула

Мар 27, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Кому положено по 39 900 рублей с 1 апреля — Пенсионеры России

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Унесенные ветром. В Барнауле летают крыши, повреждая автомобили

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar