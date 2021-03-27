Горняк22: Как защитить плодовые деревья от вредителей

Зимняя пяденица, кольчатый шелкопряд, яблонная и сливовая плодожорки, жук-короед, долгоносик, муравей, яблонная и грушевая медяницы, клещ, яблонный цветоед… Ученые-агрономы говорят, что всех садовых вредителей так запросто, с наскока, и не перечислить даже. Нам, любителям-садоводам, надо быть начеку: как только температура воздуха поднимется выше плюс 6–8 градусов и начнут набухать почки, ждите незваных и даже зловредных гостей.

Поэтому, пока не наступили горячие деньки новой посевной, специалисты советуют поохотиться на… вредителей. С деревьев и кустарников нужно удалить все оставшиеся на ветках листья и мумифицированные плоды, которые с наступлением тепла станут источником парши, монилиоза и других болезней. Необходимо снять (вернее, аккуратно срезать секатором) яйцекладки златогузок и боярышниц и сжечь. В каждом гнезде, завернутом в белые плотные коконы, зимуют гусеницы этих вредителей: у боярышницы – до 70, у златогузки – около 300. Бело-серебристые шарики вокруг почек – зимние «квартиры» почковой листовертки. Их надо срезать вместе с тонкими верхушками побегов.

Со штамбов молодых деревьев нужно снять зимние обвязки. А из-под кустов и деревьев необходимо сгрести прошлогоднюю листву, в которой зимовали вредители и возбудители болезней – парши яблони, коккомикоза косточковых. Ее тоже следует сжечь.

Во второй половине апреля (до распускания почек) опрыскайте сад против вредителей (тли, жуков яблоневого цветоеда). Для этих целей советуют «Фуфанон» или хотя бы всем известный «Инта-вир». Болезни очень часто проявляются в комплексе, поэтому рекомендуется использовать препараты с широким спектром действия, например «Скор».

Алтайская правда