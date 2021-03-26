Горняк22: Психолог рассказал, почему людям интересны истории о маньяках

Фильм «Монстр: История Джеффри Дамера» намеревается выпустить Netflix. Об этом серийном убийце снимались документальные и художественные фильмы, печатались его биографии и даже создан комикс. Почему подобные преступления вызывают интерес публики, ФАН выяснило у клинического психолога Натальи Невярович.

По ее словам, так формируются копинг-стратегии. Когда человек видит что-то страшнее, чем его жизнь, это помогает ему рестимулировать все чувства. Подобное переживание – это своеобразный механизм борьбы со стрессовой ситуацией и попытка снизить степень ее воздействия на психику человека. По словам психолога, мы неосознанно применяем такие копинг-стратегии постоянно. Например, на этом эффекте основана практика рассказывания детьми страшилок друг другу.

Многих родителей беспокоит возможное дурное влияние подобной информации на детей. Тем более, что в современном мире рассказывание страшных историй чаще заменяется просмотром криминальной хроники. Натальи Невярович отмечает, что ребенку нужен испуг для мобилизации, и вообще, страх – неотъемлемая часть жизни. Однако это, конечно же, не значит, что детям следует нарочно смотреть ужасы.

Жертвами Джеффри Дамера с 1978 по 1991 год стали 17 юношей и мужчин. Маньяк получил пятнадцать пожизненных сроков и был убит в тюрьме в 1994 году.

Алтайская правда