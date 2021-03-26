Горняк22: Жителей Алтайского края обучат финансовой грамотности

На этой неделе во всех регионах страны пройдут уроки по повышению финансовой грамотности для детей и молодежи. Открытие ежегодного образовательного марафона состоялось в Алтайском крае.

За неделю финансовой грамотности детям расскажут о деньгах, как их непросто зарабатывать и как правильно тратить, а родители смогут больше узнать о финансовом воспитании. Помимо этого слушателям объяснят, как основать стартап, заработать первый капитал и какие профессии станут прибыльными в будущем.

– Обсуждаемые темы интересны людям всех возрастов, – подчеркивает руководитель Алтайского краевого центра финансовой грамотности Татьяна Ярышева. – Сегодня малыши не имеют представления о ценности денег, подростки уже стремятся к финансовой свободе и пытаются зарабатывать, взрослые не умеют экономить и копить. Всё это провоцирует нерациональное распределение семейного бюджета и высокую закредитованность. Наши мероприятия в игровом и непринужденном формате помогут гражданам избежать проблем с финансами, расскажут о разумной экономии, а также помогут в формировании и достижении финансовых целей.

Началась неделя с награждения лучших волонтеров 2020 года. Одним из них стал офицер-воспитатель Кадетской школы Бийска Владислав Тишков, который в прошлом году провел наибольшее количество мероприятий.

– Мы проводим и деловые игры, и тренинги, и дебаты, и лектории, – делится он. – Аудитория очень большая, участвуют и школьники, и взрослое население. Рассказываем участникам о развитии бизнеса, об уловках мошенников. У меня собралась очень сильная команда волонтеров, которые мне во всём помогают. Вот, например, сейчас я присутствую на открытии недели, а мои кадеты проводят игру, сценарий которой разрабатывала компания из Москвы.

Всего на неделе 2021 года запланировано более 300 мероприятий, около 150 из которых пройдут в очном формате. Учить грамотному финансовому поведению эксперты будут на онлайн-уроках, тренингах, семинарах. Некоторые уроки пройдут в игровой форме. Также запланированы экспертные мастер-классы и виртуальные экскурсии.

– Много мероприятий будет направлено на просвещение в цифровой сфере. Онлайн-сервисы развиваются, развивается и удаленное предоставление государственных услуг, поэтому и мошенничество в этой области становится всё активнее, – пояснил заместитель министра финансов Алтайского края Сергей Курносов.

Работа по повышению финграмотности проводится с 2014 года. Замминистра отметил, что уровень финансовых знаний у жителей региона ежегодно увеличивается.

– Прослеживается положительная динамика, люди всё ответственнее относятся к деньгам. Большое внимание уделяется работе со школьниками и студентами. В прошлом году на I Всероссийском чемпионате по финграмотности победил ученик из барнаульской школы № 132. В этом году наши ребята постараются повторить успех, – подчеркнул Курносов.

Алтайская правда