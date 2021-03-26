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Общество

Горняк22: Несколько новых велодорожек появится в Барнауле

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

В Барнауле в 2021 году сделают новые велодорожки. Об этом сообщил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев на интернет-форуме официального сайта мэрии.

В текущем году обустроят велодорожку в рамках ремонта Змеиногорского тракта на отрезке от ул. Аванесова до ул. Горнолыжной.

Еще одна велодорожка предусмотрена по периметру Мизюлинской рощи. Она будет с двусторонним движением, ее ширина составит 2,5 м.

В этом году начнутся работы по ремонту проезжей части на Павловском тракте от ул. Бабуркина до ул. Малахова. Проектом предусмотрено устройство велодорожек на всем участке ремонта.

Напомним, первую «ленту» для велосипедистов сделали на ул. Георгия Исакова осенью 2019 года. Она получилась извилистой. Ее ширина составила всего 1,5 м. Еще одну велодорожку обустроили в 2020 году в парке «Изумрудный».

Барнаул 

Алтайская правда

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