Горняк22: Народные приметы 26 марта в Никифоров день

26 марта в народном календаре — Никифоров день, Никифор. Православная церковь в этот день почитает святителя Никифора, патриарха Константинопольского (758-828).

В народе в Никифоров день считали, что просыпаются от зимней спячки медведи. Вешние воды затекали в берлогу к хозяину леса, он просыпался и выходил из своего зимнего жилища.

На Руси этого косолапого зверя считали человеком, только в другом, зверином облике. Существовало много легенд о превращении медведя в человека.

На Никифора также ждали прилета гусей. Если они прилетали именно в этот день, то будет урожайный год. А если гуси прилетели и начинали «полоскаться» в воде — скоро будет тепло. Грядущее тепло предвещал и прилет жаворонков. Но только в том случае, если они возвращались первыми из весенних птиц. А вот если его опережал зяблик, то это обещало холодную погоду. Туманы 26 марта предсказывали дождливое лето.

Выходили по последнему льду в Никифоров день и на рыбалку. Считалось, что хорошо клюют плотва, окунь и язь.

Алтайская правда